اقعيم يدعو للارتقاء بمستوى العمل الأمني في بنغازي

أخبار ليبيا 24

دعا، وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، مدير أمن بنغازي ورؤساء مراكز الشرطة والأقسام التابعة للمديرية، إلى الارتقاء بمستوى العمل الأمني. وأشار اقعيم، إلى وجود تحسن كبير للأمن على أرض الواقع وانخفاض معدل الجريمة مقارنة بالفترات السابقة.

وأكد اقعيم، على دور وزارة الداخلية الفعال في المجاهرة بالقانون وبسط هيبة الدولة للحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار الذي يحتاجه المواطنون لممارسة حياتهم اليومية.

وخلال اجتماع عقد قبل يومين تمّ استعراض التقارير الخاصة ومدى تنفيذ أوامر ضبط وإحضار المطلوبين وتقديمهم للعدالة.

كما تمّ بحث علاوة احتياجات ونواقص مراكز الشرطة والأقسام وسبل التعاون المشترك لمكافحة الجريمة والظواهر الهدامة المنتشرة مؤخرًا وصولاً للتسول والكلاب الضالة.

أكد وكيل وزارة الداخلية بفعل كل ما يلزم لدعم الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حسب الإمكانيات المتاحة لتكون بنغازي أمنة مطمئنة.