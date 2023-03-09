نقيب الأطباء: وزارة صحة الدبيبة في سبات عميق ومرتباتها لنا هي الأقل

قال النقيب العام لأطباء ليبيا “محمد الغوج” إن النقابة العامة رفقة النقابات الطبية الأخرى ترفض تماما جدول المرتبات الموحد الصادر عن حكومة “الدبيبة”؛ لما فيه من إجحاف بحقوق الأطباء والكوادر الطبية المساعدة.

أضاف في تصريحات صحفية: «ستكون لدينا وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء في طرابلس؛ لنعلن رفضنا لهذا الجدول، وجدول المرتبات الموحد أهدر حق الأطباء، خاصة أصحاب الخبرة التي تجاوزت سنوات عملهم وخبرتهم الـــ 20 عاما؛ وبدلا من أن ترتفع مرتباتهم انخفضت بشكل غير مقبول».

وتابع: «هناك مجموعة من الاستشاريين يعتزمون تقديم تقاعد مبكر؛ لانزعاجهم من الرواتب الهزيلة، وهناك آخرون ينوون تقديم استقالاتهم، واجتمعنا مع مديري المستشفيات ببلديات طرابلس الكبرى، ومجمع العيادات الذهبية، ومتفقون على رفض هذا الجدول.»

وواصل قائلاً: «نطالب بتطبيق القرار 885 لإعطاء الكوادر الطبية والطبية المساعدة حقهم، ولن نرضى بدفع رواتب للأطباء بقيم أقل من الموظفين الحكوميين في القطاعات الأخرى، ووزارة الصحة بحكومة “الدبيبة” في سبات عميق ولم تقدم أي شيء للكوادر الطبية والطبية المساعدة؛ والقطاع الصحي منهار والوزارة لم تقدم أي مجهودات بالخصوص.»