الدبيبة ونورلاند يستعرضان الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري

ليبيا – استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة السعوم الأربعاء المبعوث الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” والقائم بأعمال السفارة الأمريكية “ليزلي أوردمان”.

الاجتماع ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، ورفع مستوى الإفصاح والشفافية الحكومي، وتفعيل آلية متابعة الإنفاق وضمان التوزيع العادل للإيرادات.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء، دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة “عبدالله باتيلي”، مشيدًا بالدور الأمريكي الفعال بشأن الملف الليبي ودعمهم الدولي لإجراء الانتخابات.

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