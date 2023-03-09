الطقس في ليبيا.. أجواء دافئة ودرجة الحرارة تصل لـ 32

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، بقاء الطقس مستقرا ودافئا خلال فترة النهار على معظم مناطق البلاد.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و32 درجة مئوية في جميع المناطق.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية اليوم إلى ظهور بعض السحب العابرة غدا، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر السبت على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط السبت على معظم المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية ولا تتجاوز 20 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شمالية شرقية فجنوبية شرقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية.