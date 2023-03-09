الأمم المتحدة: الجهات المسلحة في ليبيا تواصل إزهاق الأرواح

الوطن| رصد

أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان عن مخاوفه حيال الأوضاع السائدة في أكثر من 40 بلدا بما فيها ليبيا.

وأشار تورك: “تستعرض الأوضاع والحالات البارزة لانتهاكات حقوق الإنسان في العالم، إن العنف المستشري في ليبيا لا يزال مستمرا”.

وأوضح تورك أن: “الجهات المسلحة تمارس العنف في موازاة الجمود السياسي الذي طال أمده، والحيز المدني المقيد بشكل متزايد، في تدمير الحياة وإزهاق الأرواح والمساس بالحقوق وإلحاق أضرار بالغة بها”.

وأكدت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا أنها ستقدم تقريرها النهائي في نهاية الجلسة، ومن الملح أن تنفذ السلطات توصياتها من دون أي تأخير.