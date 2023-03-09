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وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن إحالة منحة الأولاد والزوجة والبنات إلى مصرف ليبيا المركزي

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قالت، وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة، اليوم الخميس، إنها أحالت القوائم والمبالغ المالية المخصصة للمستفيدين من منحة الأولاد تحت سن الثامنة عشرة عن الربع الأول لسنة 2023 (يناير فبراير مارس) إلى مصرف ليبيا المركزي لإحالتها للمصارف لمستحقيها.

وأعلنت الوزارة، كذلك، إحالة القوائم والمبالغ المالية المخصصة للمستفيدات من منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة عن الربع الأول لسنة 2023 المصرف المركزي لإحالتها لمصرف الجمهورية لإيداعها في بطاقات إيفاء.

 

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