التكبالي: مبادرة باتيلي لا تشكل تهديداً جدياً لمجلسي النواب والدولة

أكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن ليبيا الآن على صفيح ساخن، فهناك تهديدات كثيرة تواجه مصيرها، خاصة في مدن الجنوب، حيث تتسع وتيرة التغير الديمغرافي، ومع ذلك تستمر خلافات مجلسي النواب والدولة حول معارك سياسية لا طائل وراءها، بدلاً من تهيئة المناخ للاستقرار.

وقال التكبالي في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، اعتادا إنكار أي تفاهمات توافقا عليها بشكل منفرد، خوفاً من اتهام كل منهما بأنه قدم تنازلاً للآخر، وهذا بالطبع يُضعف موقع كل منهما أمام خصومه، وربما هذا ما حدث في أعقاب التسريبات التي سادت حول توافقهما بشأن السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للرئاسة، على أن يتنازل المرشح الفائز عن جنسيته الثانية، إذا فاز بالمنصب”.

وأضاف “مبادرة باتيلي لا تُشكل تهديداً جدياً للمجلسين، فباتيلي قدم أفكاراً مكررة وغير عملية، والمجلسان يدركان أنهما قادران على إفشاله، وربما يحاولان استقطابه كما ظهر في حديث المشري الأخير بأن مجلسه لا يزال يدرس المبادرة، وأنه يمكن المواءمة بينها وبين التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، كما أن حدوث التوافق بين المجلسين حول القوانين الانتخابية يظل مستبعداً”.