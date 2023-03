ليبيا – التقت وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش في القاهرة الثلاثاء مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي على هامش اجتماعات الدورة الــ 159 العادية لمجلس الجامعة العربية.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومسيرة العمل العربي المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويحقق تطلعاتها.

كما عبّر الصفدي عن شكره وتقديره لجهود المنقوش خلال فترة ترأسها للدورة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية، مؤكدًا حرص المملكة الأردنية على دعم الجهود من أجل إرساء الأمن و الاستقرار في ليبيا.

Shares

The post الصفدي لـ المنقوش: الأردن حريص على دعم الجهود من أجل إرساء الأمن و الاستقرار في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية