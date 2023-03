“الاحتجاز ليس حلا”.. الدولية للهجرة تعرب عن قلقها من تدهور أوضاع المهاجرين في ليبيا

أعرب رئيس المنظمة الدولية للهجرة “أنطونيو فيتورينو” عن قلقه إزاء الانتهاكات التي تمارس ضد المهاجرين في ليبيا، عادا الوضع السائد داخل مراكز الاحتجاز بغير المقبول.

وقال “فيتورينو” في كلمته أمام جمعية المراسلين بالأمم المتحدة في جنيف إن حوالى 5000 مهاجر موجودون في مراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا، معتبرا أن هذا العدد لا يمثل سوى جزء يسير من المحتجزين.

وأضاف ” فيتورينو” أن الأمم المتحدة قلقة من وجود مراكز احتجاز غير رسمية لا تعلم بها أية وكالة أو يمكنها الوصول إليها.

ودعا “فيتورينو” إلى ضرورة ضمان مسارات منتظمة لمنع المهاجرين من اللجوء إلى إستراتيجيات سلبية، بما في ذلك اللجوء إلى المهربين والمتاجرين بالبشر.

وأشارت المنظمة إلى أنها تعمل في ليبيا بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على تقديم مساعدات حيوية للمهاجرين الموجودين في مراكز الاحتجاز الرسمية.

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

