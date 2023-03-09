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ليبيا.. إحالة منحتي الأولاد والزوجة عن 3 أشهر إلى المصرف المركزي

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

قالت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، إنه تم إحالة منحتي الأولاد والزوجة والبنات المستحقة عن ثلاثة أشهر إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنها أحالت القوائم والمبالغ المالية المخصصة للمستفيدين من منحة الأولاد تحت سن الثامنة عشرة عن الربع الأول من العام 2023 (يناير وفبراير ومارس) إلى المصرف المركزي.

كما أحالت الوزارة القوائم والمبالغ المخصصة للمستفيدات من منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة عن المدة نفسها للمصرف، وذلك لإيداع المبالغ في بطاقات “إيفاء”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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