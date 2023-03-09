أحزاب ليبية: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ضرورة قصوى

الوطن| رصد

طالب 52 حزبًا ليبيًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الأميي عبدالله باتيلي وأعضاء مجلس الأمن بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية كضرورة قصوى.

وقالت الأحزاب في مراسلة إنهم لاحظوا عدم تضمن مقترح باتيلي للأحزاب السياسية، مضيفين أن إقحام زعماء القبائل في العمل السياسي قد يؤدي لمزيد من تعقيد المشهد ويضعها ضمن دائرة الصراع.

ولفتت إلى أن بعض الجهات المقترح مشاركتها في اللجنة قد تتضارب طبيعة عملها مع العمل السياسي، مؤكدة أن الانتخابات هدف لاسترجاع شرعية مؤسسات الدولة ووحدتها والحفاظ على سيادتها.

وقالت إن بعض الأطراف المحلية أو الدولية لديها رغبة في استمرار بقائها حفاظاً على مصالحها ومكتسباتها.

وأكدت المراسلة تمسك الأحزاب السياسية في ليبيا بحق المشاركة الفاعلة في حل سياسي يؤهل لإقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية.