المبعوث الأمريكي يلتقي المشري ويجدد الدعوة لدعم مبادرة باثيلي بشأن الانتخابات

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دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير، ريتشارد نورلاند، لتكثيف الجهود في دعم خارطة طريق الانتخابات التي أعلن عنها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باثيلي.

والتقى نورلاند، اليوم الخميس في طرابلس، مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري.

وقال نورلاند، إنه أعرب تقديره لعمل المجلس على القاعدة الدستورية، وإنه أكد على حاجة كل المؤسسات الليبية، بما فيها المجلس الأعلى للدولة، لتكثيف الجهود في دعم خارطة طريق الانتخابات.

المبعوث الأمريكي الخاص إلى #ليبيا السفير نورلاند:”أعربت في لقائي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة المشري، عن تقديري لعمل المجلس على القاعدة الدستورية. وأكدت على حاجة كل المؤسسات الليبية، بما فيها المجلس الأعلى للدولة، لتكثيف الجهود في دعم خارطة طريق الانتخابات @Bathily_UNSMIL #ليبيا pic.twitter.com/cVp3uYl9ff — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) March 9, 2023

والأربعاء قال نورلاند، إن مبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باثيلي تمثل المسار الواعد للانتخابات وتستحق الدعم القوي من كل من القادة الليبيين والمجتمع الدولي.

كما أكد ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، دعمهم القوي لمبادرة باثيلي، التي طرحها أمام مجلس الأمن يوم 27 فبراير الماضي، لحشد الدعم من القادة الليبيين لخارطة طريق للانتخابات.