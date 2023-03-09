الصلابي: الطيب أردوغان تعامل بحنكة عظماء التاريخ مع أزمة الزلزال

أثنى علي الصلابي القيادي في تنظيم الإخوان، على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أزمة الزلزال الأخيرة، وذلك في مقال له بعنوان: «الطيب أردوغان على نهج نور الدين الزنكي في إدارة الكوارث والأزمات».

كتب الصلابي قائلاً: «تعتبر شخصية السلطان الزنكي نور الدين محمود (511 – 569ه) من الشخصيات العظيمة في تاريخ الأمة الإسلامية، فقد سار على طريق الخلفاء الراشدين ونهج الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز في تطبيق العدل والإنصاف، واستطاع أن يقود مشروعاً نهضوياً للتصدي للفكر الباطني والمشروع الصليبي الغازي، وقدمت دولته نموذجاً في مقارعة الغزاة؛ اعتمد على الله عز وجل، والمرجعية الحضارية لأمة الإسلام».

أضاف: «لقد كان تحرك السلطان نور الدين محمود زنكي (رحمه الله)، وفق سنن الله في دفع أقدار الله بأقدار الله، فحين كان القدر الإلهي في الابتلاء بالزلزال دفعه زنكي باتباع منهج الاستخلاف في البناء والتعمير، وترميم المساجد، والأماكن العامة في المناطق المنكوبة، ومساعدة المحتاجين والفقراء والمبتلين والمتضررين في زمانه، وهو ما شهدناه بعد زلزال تركيا المدمر الذي وقع يوم الاثنين في 15 رجب 1444ه/ 6 فبراير2023م، حين حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأركان دولته وطواقم حكومته بكل تخصصاتها، وذلك منذ اليوم الأول بين المواطنين المتضررين من أبناء شعبه في المناطق التي ضربها الزلزال في جنوبي تركيا؛ يضمدون الجراح، وينقذون الناس من تحت الأنقاض، ويحاولون تخفيف المخاطر والآثار التي خلّفها الزلزال، وبالتالي تجاوز هذا المصاب.»

وتابع: «قيادة الطيب أردوغان وحنكته في مواجهة آثار الزلزال المدمر، حيث أصاب الزلزال المدمر مناطق واسعة في جنوب تركيا وشمال سورية، بقوة زلزالية عالية قُدرت بـ 7.8 على مقياس ريختر، بالإضافة إلى أكثر من 6500 هزة ارتدادية بمعدل هزة كل 3 إلى 5 دقائق منذ وقوع الزلزال الأول؛ خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، والملايين ممن تعرضت بيوتهم لدمار وخراب كبيرين. واللافت أن هذه المناطق المنكوبة تقع ضمن نطاق ما يُعرف بـــ “فالق شرق الأناضول”، وهي منطقة حدود تكتونية بين صفيحتين من صفائح القشرة الأرضية هما؛ صفيحة الأناضول والصفيحة العربية (أيوب، منتديات الجزيرة، 2023).»

وواصل: «وللطيب أردوغان في مسيرته السياسية الحافلة، وقيادته المتميزة بالتعامل مع الكوارث والأزمات السياسية والأمنية والطبيعية، والتعافي منها، بتوفيق الله وفضله، تاريخ حافل بالإنجازات والمآثر. ومع أن الكارثة الأخيرة تعد أكبر تحدٍ لحكومته وإدارته من حيث الخسائر البشرية وأضرارها المادية وتداعياتها الصحية والنفسية والأمنية، والتي طالت مساحة تقدر ب 500 كيلو متر مربع، وهي تشكل نحو 10% من الناتج الإجمالي المحلي، كما أن ما يقرب من 20 مليون شخص تضرروا من الزلزال، ولكنها في الوقت نفسه كشفت حقيقة الجهود والتنظيم والمتابعة من شخص الرئيس الطيب أردوغان نفسه، وقد تكاتفت وراءه جهود شعبية ومؤسساتية وطواقم وطنية بكل عناصرها، وقدمت ولا تزال تقدم عملاً نوعياً لن ينساه التاريخ التركي والتاريخ الإنساني المعاصر. كما أن اللافت هو حجم التضامن والتعبئة الهائلة للشعب التركي، والذي أظهر أمثلة من التضحية والتضامن والوحدة في ظل هذه الظروف الحالية الحرجة، مسانداً لحكومته في هذا المصاب الوطني الكبير.»