نورلاند يلتقي المشري لدفعه على دعم مبادرة باثيلي بشأن الانتخابات

التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير، ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس في طرابلس، مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري.

ويأتي اللقاء في إطار المساعي لتكثيف الجهود في دعم خارطة طريق الانتخابات، التي أعلن عنها المبعوث الأممي عبدالله باثيلي أمام مجلس الأمن، والتي سبق أن اعتبرها المشري بأنها خطر يهدد السيادة الليبية.

وأتى اللقاء بعد يوم من لقاء المشري مع المبعوث الأممي حيث طرح الأخير على رئيس مجلس الدولة إحاطة كاملة حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا، وما نتج عنه مبادرته التي تقدم بها إلى مجلس الأمن.

وقال نورلاند، عبر تغريدة على تويتر، إنه أعرب عن تقديره لعمل المجلس على القاعدة الدستورية، وإنه أكد للمشري على حاجة كل المؤسسات الليبية، بما فيها المجلس الأعلى للدولة، لتكثيف الجهود في دعم خارطة طريق الانتخابات.

والأربعاء اعتبر المبعوث الأمريكي، أن مبادرة باثيلي تمثل المسار الواعد للانتخابات، وتستحق الدعم القوي من كل من القادة الليبيين والمجتمع الدولي.

وأطلق، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، في 27 فبراير الماضي، مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023، وذلك بعدما اعتبر أن مجلسي النواب والدولة لم ينجحا في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وأعلن باثيلي، اعتزامه إنشاء لجنة تسيير رفيعة المستوى للانتخابات، تضطلع اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023.

وكان المشري قد اعتبر، قبل الإحاطة، أن مقترح باثيلي “خطير ويمس السيادة الليبية وهو غير مقبول وغير منطقي”.