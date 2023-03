مستشفى غريان: الطفلة “مآب” تعاني من ضمور عضلي نخاعي وتحتاج لحقنة تكلفها أكثر من مليون دولار

ليبيا – قال مدير عام مستشفى غريان التعليمي خالد زويط إن الطفلة مأب محمد التي تعاني من الضمور العضلي النخاعي ما زالت موجودة في المستشفى.

زويط وفي تصريح لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أكد أن حالة الطفلة كل يوم تزداد سوءًا، ولم تتواصل معهم أي جهة من الجهات المسؤولة بخصوصها.

وأوضح أن الطفلة متواجدة على جهاز التنفس المضغوط منذ أكثر من 10 أيام، مطالبًا وزارة الصحة بالنظر في حالة الطفلة.

قزيط لفت إلى أن الطفلة مأب تحتاج على علاج بالخارج أما في ألمانيا أو مصر والحقنة التي تحتاجها يصل سعرها لأكثر من مليون دولار.

