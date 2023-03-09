مؤسسة النفط الليبية تبحث التعاون مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية

أجرت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مباحثات حول سبل التعاون المشترك مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، في مجال النفط والغاز والطاقات المتجددة.

ورحبت مؤسسة النفط، بالملتقى الثاني الليبي الألماني، وذلك خلال اجتماع ضم مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية.

اتفق الحضور، خلال اللقاء، على مواصلة هذه اللقاءات وعقد الاجتماعات في الفترة المقبلة لبحث المزيد من فرص التعاون والاستثمار في مجال النفط والغاز وتحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين الليبي والألماني.

حضر اللقاء المديرون العامون لإدارات الإنتاج والصيانة والمشاريع والحفر والمصافي بالمؤسسة وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة الليبي وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية وممثليين عن الشركات الألمانية.