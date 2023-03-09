بالعون: باتيلي يسعى للسيطرة المطلقة على العملية السياسية في ليبيا

الوطن| رصد

رأت عضو مجلس النواب، أسمهان بالعون، أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يسعى من خلال مبادرته للسيطرة المطلقة على العملية السياسية في ليبيا.

وقالت بالعون إن باتيلي يسعى لسحب حل النقاط الخلافية من مجلسي النواب والدولة لفشلهما بذلك، وعلى المجلسين كسر الجمود السياسي وإيجاد أرضية مشتركة للتوافق.

وأضافت أن الليبيين يشككون في دور البعثة الأممية بعد أن رعت مبادرات سياسية فاشلة.

ووفق بالعون، يمكن قبل نهاية العام وضع إطار زمني للانتخابات لكن يصعب إجراؤها هذا العام، داعية إلى التغلب على التحديات اللوجستية أمام الانتخابات وتشكيل حكومة تشرف عليها.