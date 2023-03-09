الدبيبة يطالب بضرورة وجود خطة لترشيد استهلاك الكهرباء

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طالب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، الشركة العامة للكهرباء بضرورة وجود خطة ترشيد للاستهلاك تساهم فيها أجهزة الدولة، والتي ستساعد في استقرار الشبكة.

وأصدر الدبيبة، وفقًا للحكومة، تعليماته بضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة الحالية لمواجهة الذروة الصيفية.

واجتمع الدبيبة، الأربعاء، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ومديري الإدارات الفنية، بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء والاتصال والشؤون السياسية.

وتابع الدبيبة الاتفاق على تنفيذ عدد من العمرات الجسيمة ومشروعات النقل العاجلة، وتركيب عدادات الدفع المسبق واستكمال الإجراءات التعاقدية لتنفيذ محطة جنوب طرابلس.