الدبيبة: نجدد التزامنا واستعدادنا للقيام بكل ما هو مطلوب من الحكومة لإجراء العملية الانتخابية

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قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إننا نجدد التزامنا واستعدادنا للقيام بكل ما هو مناط ومطلوب من الحكومة لإجراء العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الحكومة قدّمت الدعم المطلوب للمفوضية العليا للانتخابات.

وأضاف الدبيبة، في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لعام 2023 والمنعقد في الخمس، أن رؤية عبد الله باثيلي المبعوت الدولي لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا خلال إحاطته لمجلس الأمن توافقت مع رؤيتنا وإرادة الليبيين بضرورة اجراء الانتخابات.

وقال: “نجدد التزامنا واستعدادنا للقيام بكل ما هو مناط ومطلوب من الحكومة لإجراء العملية الانتخابية وقدمنا الدعم المطلوب للمفوضية العليا للانتخابات”.

وأضاف الدبيبة، أنه طلب من الأمم المتحدة رفع مستوى التنسيق لرفع مستوى جاهزية كل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وقال: “نكرر موقفنا الداعم للتغيير السلمي بعيداً عن الصفقات والالتفاف على إرادة الليبيين”.

واعتبر الدبيبة، أن “ضمان إجراء الانتخابات ليس بتغيير الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات، كما يزعم أصحاب هذه المناورة الماكثين في السلطة منذ سنوات طويلة دون انتخابات وتجديد”.

وأضاف، نحن اليوم أكثر قوة للتعبير عن إرادة الليبيين القوية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق قوانين عادلة ونزيهة.