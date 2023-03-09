المشري: نشدد على الخطوات الداعمة لإنجاز الانتخابات وفق قوانين سليمة

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شدد، رئيس المجلس الرئاسي، خالد المشري، اليوم الخميس، على الخطوات الداعمة لإنجاز الانتخابات وفق قوانين سليمة، كما شدد على أهمية المسارات المعززة للاستقرار.

جاء ذلك في تصريح للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة حول لقاء المشري اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا، ليزلي أوردمان في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب، إن اللقاء استعرض إحاطة المبعوث الأممي أمام جلسة مجلس الأمن، والتوافق الأخير بين مجلسي الدولة والنواب على التعديل الدستوري.

وأضاف، أن المشري شدد على الخطوات الداعمة لإنجاز الانتخابات وفق قوانين سليمة، وأهمية المسارات المعززة للاستقرار.

من جانبه قال نورلاند، عبر تغريدة على تويتر للسفارة الأمريكية، إنه أعرب عن تقديره لعمل المجلس على القاعدة الدستورية، وإنه أكد للمشري على حاجة كل المؤسسات الليبية، بما فيها المجلس الأعلى للدولة، لتكثيف الجهود في دعم خارطة طريق الانتخابات.