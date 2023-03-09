شاهد … وزارة التربية والتعليم تكشف عن الخطة الدراسية في شهر رمضان وزمن الحصة ومواعيد الفترة الصباحية و المسائية و الامتحانات

وجهت وزارة التربية والتعليم بالحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب كتاباً إلى مراقبات التعليم في عموم ليبيا بشأن الخطة الدراسية في شهر رمضان لعام 2023 والتي تضمنت الفترة الصباحية و المسائية و زمن الحصص وملاحظات اخرى.

ووجهت الوزارة أن يتم ايقاف تدريس مواد النشاط في شهر رمضان المبارك، وان يكون زمن الحصة 35 دقيقة كما هو موضح في الصور المرفقة بالخبر .

وتبدأ الفترة الصباحية الحصة الاولى الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي الحصة الخامسة الساعة 11:55 ظهراً، فيما تبدأ الفترة المسائية الحصة الاولى الساعة 12 ونصف ظهراً وتنتهي الحصة الرابعة 2:50 ظهراً.

ويكون عدد الحصص اليومية أربع حصص من الصف الأول إلى الصف الرابع وخمس حصص من الصف الخامس فما فوق.

فيما سيكون موعد الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني بتاريخ 9 ابريل 2023 م وتبدأ عطلة العيد بإنتهاء الامتحانات ، على ان يتم استئناف الدراسة يوم الثلاثاء 25 ابريل 2023.