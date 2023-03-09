بوفايد: حديث المشري عن استعداده لمناقشة التعديل الدستوري تضليل متعمد للرأي العام

رأى عضو مجلس الدولة، إدريس أبو فايد، أن حديث رئيس المجلس، خالد المشري، عن استعداده لأي نقاش قانوني حول جلسة التصويت على التعديل الدستوري، لا يزيد عن كونه تضليل متعمد للرأي العام المحلي وباطل في باطل، بحسب وصفه.

وقال بوفايد، في منشور له عبر «فيسبوك»: “مرة أخرى؛ المشري وتضليل الرأي العام الليبي، التصويت على تعديل دستوري مزعوم تم تصويت مجلس النواب عليه وإصداره بالجريدة الرسمية قبل التوافق التام مع مجلس الدولة مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي واللائحة الداخلية لمجلس الدولة”، على حد قوله.

وأضاف “بغض النظر على مسألة النصاب غير المتحققة فالإرادة السياسية بالمجلس والتي يتحدث عنها المشري بأنها مع التعديل الدستوري الأخير المزعوم وأن الجلسة والتصويت قانونيين وقوله إنه مستعد لأي نقاش قانوني في هذا الأمر لا يزيد عن كونه تضليل متعمد للرأي العام المحلي وباطل في باطل”، وفقا لتعبيره.