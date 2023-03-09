المبعوث الأمريكي: الطريق ممهدة لتحديد موعد للانتخابات هذا العام

أعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أن الطريق ممهد للقادة الرئيسيين لإنتاج التفاهمات السياسية والأساس القانوني الذي سيسمح بتحديد موعد محدد للانتخابات هذا العام في ليبيا.

وأعرب نورلاند بحسب سلسلة تغريدات لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا عن سعادته بلقاء رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح وفريقه في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأعرب المبعوث الأمريكي خلال اللقاء عن ثقته التامة من أن المفوضية قادرة تقنيًا ومستعدة لإجراء الانتخابات.