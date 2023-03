بالعون: المبعوث الأممي يسعى من خلال مبادرته للسيطرة المطلقة على العملية السياسية في ليبيا

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون إن العديد من الليبيين يشككون في دور الأمم المتحدة في ليبيا بعد أن رعت مبادرات سياسية فاشلة، وآخرها خارطة طريق جنيف.

بالعون وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أوضحت أن المبعوث الأممي يسعى من خلال مبادرته الأخيرة إلى السيطرة المطلقة على العملية السياسية في ليبيا، دون ترك القضايا الخلافية في أيدي مجلسي الدولة والنواب بسبب فشلهما المستمر في حل الأزمة.

ودعت البرلمان ومجلس الدولة إلى كسر الجمود السياسي، وإيجاد أرضية مشتركة للاتفاق على الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات قبل نهاية العام، حتى لا يفقدا السيطرة على العملية برمتها للأمم المتحدة.

بالعون ختمت: “سيكون لدينا إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات قبل نهاية هذا العام”، مستبعدةً أن تجرى هذه الانتخابات قبل عام 2025 بسبب التحديات اللوجستية، بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات.

