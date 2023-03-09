السفير الأمريكي لدى ليبيا يؤكد دعم بلاده لجهود مفوضية الانتخابات

التقى مبعوث الولايات المتحدة الخاص لدى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، بديوان المفوضية.

وأكد نورلاند، خلال اللقاء، دعم بلاده جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من أجل إنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي.

وتناول اللقاء آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، كما استعرض سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية التي تنشد السلام والاستقرار، والرامية إلى تحقيق توافق الأطراف السياسية وصولا إلى إنجاز الاستحقاقات المرتقبة.