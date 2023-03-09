الطرابلسي يرد على شائعات توقيفه في باريس حاملا نصف مليون يورو

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رد وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي اليوم الخميس على شائعات توقيفه في باريس ومحاولته إدخل مبلغًا ماليًا كبيرًا دون تصريح.

ونفى الطرابلسي خلال كلمة في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ما أشيع بشأن توقيفه في مطار باريس لدخوله بمبلغ نصف مليون يورو.

وقال وزير الداخلية :”بعد انتهاء اجتماع وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس توجهت إلى باريس بطائرة عادية كأي مواطن عادي رغم استطاعتي إبلاغ السفارة وتوفير طائرة خاصة إلى باريس”.

وأضاف الطرابلسي :”عند وصولي إلى المطار في باريس وجد شرطيًا فسألته عن إمكانية شراء شريحة اتصال وهل يتم تسجيل المبالغ المالية قبل الدخول حيث كنت احمل معي مبلغ 20 الف يورو”.

وأكد وزير الداخلية :”سألني الشرطي إن كنت أحمل معي تصريحًا من تونس فأبلغته أنه معي ، فقام بإعداد تصريح لي خلال دقائق وسمح لي بالدخول”.

وتابع الطرابلسي :”إلا أن هناك مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي يسترزقون من خلال صفحاتهم يسبون الشرق والغرب والجنوب، نشروا شائعات بأني كنت أحمل مبلغ نصف مليون يورو وأنه تم إيقافي في باريس وأني أنتظر محاكمة”.