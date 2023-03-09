الدبيبة: لن نحمي أي متورط في الفساد وملتزمون بالشفافية في الإنفاق

رأى رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أن هناك أطراف تحاول تغيير مفوضية الانتخابات وتتجاهل بقاءها في السلطة منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن حكومته ملتزمة بالشفافية في الإنفاق.

وقال الدبيبة، خلال اجتماع حكومته بالخمس: “صاحب المناورة البائسة لتغيير مفوضية الانتخابات، يمكث في السلطة منذ سنوات طويلة جدًا، وجاثمًا على قلوب الشعب الليبي دون انتخابات أو تجديد أو محاسبة”، وذلك في إشارة لرئيس مجلس الدولة، خالد المشري.

وأضاف “لن نحمي أي متورط في الفساد أو مقصر في خدمة أبناء هذا الشعب، ونحن أكثر حكومة ملتزمة بملاحظات ديوان المحاسبة، وندعم إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة”.

وتابع مخاطباً وزير داخليته، عماد الطرابلسي “الليبيون يثقون في قيادتك لوزارة الداخلية ونحن نبحث فقط عن الستر في الدنيا والآخرة”.