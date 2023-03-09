المشري يبحث مع المبعوث الفرنسي العملية السياسية في ليبيا

استقبل رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الخميس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير” وسفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج بمقر إقامته في العاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن اللقاء تناول إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا أمام جلسة مجلس الأمن، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بالعملية السياسية في ليبيا وعلى رأسها التعديل الدستوري.

وأكد المشري على دعم أية جهود واضحة تفضي لعقد الانتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة تلبي تطلعات الليبيين.

من جهته تطرق الجانب الفرنسي إلى الجهود التي بذلت من مجلسي النواب والدولة وما نتج عنها من اتفاقات كان آخرها اعتماد التعديل الدستوري، مؤكدين دعم فرنسا لليبيا حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار.