ليبيا – تمكن أعضاء الإدارة العامة لمكافحة الأنظمة المضادة والأفعال الإجرامية من القبض على تشكيل عصابي يمارس أعمال خطف الأشخاص من جنسيات مختلفة غير ليبية لطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن التشكيل العصابي مكون من شخصين ليبيين ومعهم أشخاص من جنسيات أفريقية.

كما تمكن أعضاء التحري من تحرير المختطفين؛ وبالاستدلال مع المقبوض عليهما اعترفا بما نسب إليهما من تهم، وتم إحالتهما إلى الجهات المختصة، والبحث والتحري جاريان لضبط باقي التشكيل العصابي.

Shares

The post داخلية الدبيبة: الإيقاع بتشكيل عصابي يمارس خطف أشخاص من جنسيات مختلفة لطلب الفدية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية