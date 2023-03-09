شاهد .. الدبيبة يعلق على قضية عماد الطرابلسي، ووزير الداخلية يروي ما حدث!

فنّد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ما أشيع بشأن توقيفه في مطار باريس لدخوله بمبلغ نصف مليون يورو، مؤكداً أن المبلغ الذي كان بحوزته في المطار بلغ 20 ألف يورو وأنه سمح له بالدخول إلى باريس كأي مواطن عادي ودون اي عراقيل.

ورد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن مبلغ 20 ألف يورو تحمله كوزير كثير، مضيفاً “الليبيون يثقون في قيادتك لوزارة الداخلية”، مؤكداً أن “العالم تطور والناس تتحرك بالبطاقات”.

وقال الدبيبة “أعلم أنك تريد أن تشرح وجهة نظرك لليبيين في مسألة سفرك إلى باريس، وسنوفر لك وقتًا تشرح فيه وجهة نظرك للحكومة ولكافة الليبيين”، منوهاً إلى أن “كل ما نبحث عنه جميعًا هو الستر في الدنيا والآخرة”.

وشدد الدبيبة موجهاً خطابه للطرابلسي “من حقك أن توضح للرأي العام ولنا جميعًا كافة ملابسات ما حدث معك”.

من جهته، علق عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، أن المبلغ الذي كان معه في باريس كان 20 ألف يورو فقط .

وأضاف “تفاجئت بحملة مدونين يتنقلون و يسترزقون بين فبراير والفاتح واابركان والكرامة يشنون علي حملة كــاذبة”.

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