نحن اليوم أكثر قوة للتعبير عن إرادة الليبيين..كلمة الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء

أخبارليبيا24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مواصلة العمل بإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة وإطلاق مشاريع جديدة.

وأضاف في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لعام 2023 والمنعقد في مدينة الخمس :”نحن اليوم أكثر قوة للتعبير عن إرادة الليبيين القوية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق قوانين عادلة ونزيهة”.

وتابع الدبيبة :”توافقت رؤية عبد الله باتيلي المبعوث الدولي لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا خلال إحاطته أمام مجلس الأمن مع رؤيتنا وإرادة الليبيين بضرورة إجراء الانتخابات”.

وذكر رئيس الحكومة :”نجدد التزامنا واستعدادنا للقيام بكل ما هو مناط ومطلوب من الحكومة لإجراء العملية الانتخابية وقدمنا الدعم المطلوب للمفوضية العليا للانتخابات”.

وقال الدبيبة :”طلبنا من الأمم المتحدة رفع مستوى التنسيق لرفع مستوى جاهزية كل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، ونكرر موقفنا الداعم للتغيير السلمي بعيداً عن الصفقات والالتفاف على إرادة الليبيين”.

وأفاد رئيس الحكومة :”ضمان إجراء الانتخابات ليس بتغيير الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات كما يزعم أصحاب هذه المناورة الماكثين في السلطة منذ سنوات طويلة دون انتخابات وتجديد”.

وأضاف الدبيبة :”حكومة الوحدة الوطنية تؤكد التزامها بمبادئ الإفصاح والشفافية، وعملنا بكل ما تنص عليه اللوائح المالية للدولة وكنا أكثر استجابة لملاحظات ديوان المحاسبة”.

وقال رئيس الحكومة أيضًا :”نحرص على التوزيع العادل للمشاريع التنموية في مجال الطاقة والصحة والتعليم”.

وأفاد الدبيبة :”حققنا تقدماً كبيراً في تسيير المنح وتحسين المرتبات، والملاحظات الواردة بخصوص الجدول الموحد للمرتبات ستؤخذ بعين الاعتبار”.

وأكد رئيس الحكومة :”نفذنا وعودنا التي أعلناها في يوم الشباب من هذه المدينة – الخُمس – في عام 2021 ،ولا زال العمل مستمرًا رغم الظروف والتحديات.

وبين الدبيبة :”صرفنا المنح ورفعنا المرتبات والمعاشات الأساسية، ومستمر العمل في صرف منح الطلبة ومبادرات الإسكان الشبابي، والتأمين الصحي للمتقاعدين”.

وتعهد رئيس الحكومة أنه استعداداً لشهر رمضان المبارك سيتم صرف المنح والمرتبات عن ثلاث أشهر لسنة 2023 ، كما شكلنا غرفة طوارئ لمتابعة انسياب السلع التموينية وضبط الأسعار والحد من الخروقات.

وشدد الدبيبة على التجار التعامل بوطنية وعدم استغلال هذا الشهر المبارك في رفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطن.

وقال رئيس الحكومة :”وعدنا الشعب الحبيب بالتعامل مع مشكلة الكهرباء المتوارثة منذ سنوات، والنتائج إيجابية وأصبحت واقعًا ملموسًا، والعمل مستمر لاستكمال خطة تطوير الشبكة الكهربائية”

وأضاف :”أجدد التوجيه لكافة الوزارات بتنفيذ كافة القرارات الحكومية المتعلقة بتقليص المصاريف واتباع الشفافية في التعاقدات والطلبات من خلال منصة المشتريات الحكومية”.

وختم الدبيبة كلمته :”لن نحمي أي متورط في الفساد أو مقصر في خدمة الشعب الليبي”.