الطرابلسي: كل ما كان بحوزتي في باريس 20 ألف يورو فقط

نفى وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة المؤقتة، عماد الطرابلسي، ما أشيع بشأن توقيفه في مطار باريس لدخوله بمبلغ نصف مليون يورو.

الطرابلسي قال في كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عبد الحميد الدبيبة: “توجهت إلى باريس بعد انتهاء مهمة عمل في تونس بطائرة عادية كأي مواطن عادي” وفق قوله.

أضاف الطرابلسي: “المبلغ الذي كان بحوزتي في مطار باريس يبلغ 20 ألف يورو وسمحوا لي بالدخول به دون أي عراقيل وليس كما أشيع، و 10 آلاف يورو من المبلغ الذي كان بحوزتي أرسله معي صديق لجريح من الزنتان يعالج في فرنسا” على حد تعبيره.