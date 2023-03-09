سفيرة كندا: حريصون على دعم جهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا

أكدت سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافرد خلال لقائها رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح دعم حكومة بلادها لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية القادمة في ليبيا.

وأشادت سفيرة كندا بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالجهود التي قامت بها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم انجازها.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس بديوان المفوضية بحضور عضو المفوضية رباب حلب بحث آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، ومستوى جاهزية المفوضية للإيفاء بمسؤولياتها لإنجاز الاستحقاقات القادمة.

وأشارت مفوضية الانتخابات إلى أن اللقاء يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في ليبيا.