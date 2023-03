المشري يبحث مع هورندال اعتماد التعديل الدستوري الـ 13 ومبادرة باتيلي

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري الثلاثاء كارولين هورندال سفيرة مملكة بريطانيا لدى ليبيا، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة المستجدات السياسية في البلاد، وخاصة ما يتعلق باعتماد التعديل الدستوري، إضافة إلى التوافقات التي يتم ترتيبها داخل المجلس بشأن خارطة الطريق ولجنة وضع القوانين الانتخابية، وكل الخطوات الإيجابية التي تصب في صالح إجراء الانتخابات.

كما جرى نقاش بين الطرفين حول مبادرة باتيلي التي أعلنها في جلسة الأمم المتحدة.

