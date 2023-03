الدبيبة يأمر بحل جميع لجان علاج الجرحى في الداخل والخارج وإحالتها للطب العسكري

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” حل جميع اللجان الخاصة بمتابعة علاج الجرحى بالداخل والخارج بغض النظر عن جهة تشكيلها.

وحسب قرار الدبيبة الصادر الثلاثاء، فإن مهام تلك اللجان وما بحوزتها من ملفات ومستندات تؤول إلى جهاز الطب العسكري.

ونص القرار في مادته الثانية على تشكيل لجنة بقرار من وزير الدفاع تتولى متابعة تنفيذ القرار وحصر الودائع التي خصصت علاج الجرحى وإحالتها تحت تصرف الجهاز العسكري.

المصدر: قرار حكومي

