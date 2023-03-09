رويترز: دبيبة اعترف بتسليم المواطن الليبي أبو عقيلة المريمي للولايات المتحدة

نشرت وكالة أنباء رويترز، تقريرا حول اعتراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، عبد الحميد دبيبة، بتسليم حكومته المواطن الليبي، أبو عقيلة مسعود المريمي، للسلطات الأمريكية.

وقالت رويترز في تقريرها، إن رئيس الوزراء الليبي اعترف بشكل غير مباشر بتورط إدارته في نقل مشتبه به في تفجير لوكربي إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه لم يعلق على اعتقال المريمي، وأن هذا الأمر أثار غضب الشعب الليبي.

ونقلت رويترز تصريحات عن دبيبة، قال فيها: ” صدرت بحقه مذكرة توقيف من الانتربول، أصبح من الضروري لنا التعاون في هذا الملف من أجل مصلحة ليبيا واستقرارها”.

وأوضح التقرير، أن مسعود أشتبه في أنه صنع القنبلة التي فجرت رحلة بان أمريكان رقم 103 فوق لوكربي في اسكتلندا عام 1988 ، مما أسفر عن مقتل 259 شخصا على متن الطائرة و 11 على الأرض.

وأشار التقرير إلى أنه لم توجه له أي اتهامات رسمية من قبل الولايات المتحدة حتى عام 2020، إلا أنه تم الكشف عن أدلة جديدة تكشف أنه اعترف بجرائمه أمام مسؤول ليبي في إنفاذ القانون.

وكشف التقرير، عن أن دبيبة تلاحقه اتهامات باحتجاز أبو عقيلة مسعود المريمي بشكل غير قانوني وتسليمه للولايات المتحدة لكسب دعمها في مواجهته مع الفصائل المتناحرة للسيطرة على الحكومة.