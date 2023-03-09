المنقوش تزعم: حكومتنا مستمرة في تحقيق الاستقرار بليبيا

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المنتهية، نجلاء المنقوش، المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال السفارة الأمريكية ليزلي أوردمان، وفقا لبيان خارجية المنقوش.

وتناول اللقاء، آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وجرى خلاله تبادل وجهات النظر بشأن دعم مبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وأعرب السفير الأمريكي، عن أهمية دور الوزارة في التعاون والتنسيق بشأن دعم المساعي الرامية لإنجاح العملية السياسية التي تسيرها الأمم المتحدة.

ومن جانبها، أكدت المنقوش، عمل الحكومة المنتهية المستمر، في تحقيق مسار الانتخابات والاستقرار لإنهاء المراحل الانتقالية وذلك بتوحيد الجهود المحلية الدولية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

ويأتي اللقاء في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء في الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدعم العملية الانتخابية والتواصل والتنسيق مع الأمم المتحدة؛ لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

هذا والتقت المنقوش وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة إن اللقاء جرى على هامش الدورة العادية الـ159 لمجلس جامعة الدول العربية، مشيرة إلى تناوله العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما التقت المنقوش مع وزير الخارجية الصومالي أبشر عمر جامع.

وقالت وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية في بيان إن اللقاء جرى على هامش الدورة الـ159 لمجلس وزراء الخارجية العرب في العاصمة المصرية القاهرة أمس الأربعاء.

وبحسب البيان ناقش اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل الدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق مستقبلية في شتى المجالات.

هذا وقد استقبلت نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، بمقر وزارتها، القائم بالأعمال الياباني ماساكي أماديرا.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “تناول الاجتماع نتائج اللقاء الذي جمع الشركات اليابانية والقطاعات في ليبيا والخطوات القادمة لتعزيز التعاون بين ليبيا واليابان وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، نحو آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة”.