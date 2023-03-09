المنقوش تبحث مع سفير الهند عودة اليد العاملة المتخصصة إلى ليبيا

بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع السفير الهندي لدى ليبيا نجولخام جانجتي وعودة الشركات الهندية واليد العاملة المتخصصه للعمل في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في مكتب الوزيرة بالعاصمة طرابلس بحث نقل سفارة الهند للعمل في العاصمة طرابلس.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول سير العلاقات بين ليبيا والهند وأفضل السبل لتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين بالإضافة إلى التأكيد على تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين.