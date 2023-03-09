لجنة تقصي الحقائق: سنكشف بعض الأسماء المسؤولة عن الجرائم المرصودة في ليبيا

قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، أن وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، أبدت عدم رغبتها في استمرار عمل اللجنة في البلاد .

وأشارت اللجنة الى أنها ستصدر التقرير الختامي لعملها يوم 31 مارس، وسيتضمن التقرير بعض الأسماء المسؤولة عن الجرائم المرصودة في ليبيا .

وأكدت اللجنة أنها تحترم قرارات السلطات الليبية ولكن تشكك في قدرتها، لاسيما في ظل الانقسامات السياسية داعية مجلس حقوق الإنسان ألا يترك ليبيا دون لجنة تتابع الوضع، مشيرة الى أنه من المتوقع أن يتم تعيين لجنة جديدة بصلاحيات أكبر.

وقالت اللجنة، انها بحاجة لمزيد من الوقت لرصد وكشف الكثير من الانتهاكات الخطيرة، وذلك يتطلب لجنة لتوثيق الانتهاكات ومتابعة إجراءات الملاحقة الدولية والمحلية.