المبعوث الأمريكي للمشري: مجلس الدولة يحتاج لتكثيف جهود دعم الانتخابات

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن المؤسسات الليبية، بما فيها مجلس الدولة، تحتاج لتكثيف الجهود في دعم خارطة طريق الانتخابات.

وقال نورلاند عبر حساب السفارة الأمريكية على “تويتر”: “أعربت في لقائي مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، عن تقديري لعمل المجلس على القاعدة الدستورية”.

وأضاف “أبلغت المشري، بحاجة كل المؤسسات الليبية، بما فيها مجلس الدولة، لتكثيف الجهود في دعم خارطة طريق الانتخابات”.

واستعرض اللقاء إحاطة المبعوث الأممي أمام جلسة مجلس الأمن، والتوافق الأخير بين مجلسي الدولة والنواب على التعديل الدستوري.