نورلاند لـ«السايح»: أمريكا تدعم جهود المفوضية لإنجاز انتخابات حرة

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الخميس، المبعوث الخاص للإدارة الأمريكية ريتشارد نورلاند والوفد المرافق له.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “حضر اللقاء الذي يأتي في إطار دعم الولايات المتحدة للعملية الانتخابية في ليبيا، عضويّ مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، ورباب حلب، وذلك بديوان مجلس المفوضية”.

وأضاف البيان “بحث اللقاء أخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، كما استعرض سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية التي تنشد السلام والاستقرار والرامية لتحقيق توافق الأطراف السياسية وصولاً لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة”.

وتابع “أكد نورلاند أن دعم بلاده لجهود المفوضية مستمر لإنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي، مثمناً في ذات الوقت الجهود التي اضطلعت بها المفوضية في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة”.