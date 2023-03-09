شاهد : ضبط مصريين مطلوبين وفارين من منطقة الوحيشي في بنغازي

أفادت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس عن تمكن مركز شرطة الصابري من ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية المصرية فارين من منطقة الوحيشي ومطلوبين على ذمة قضايا الإتجار وتعاطي المخـــ.ـــدرات .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي والقاضية بضبط المطلوبين والخارجين عن القانون ومحاربة آفة المخدرات والقضاء عليها .

وعُقب ورود معلومات لمركز شرطة الصابري عن ثلاثة أشخاص من الجنسية المصرية من متعاطي المخدرات ومروجيها بمنطقة الوحيشي وبوهديمة وحسب المعلومات الواردة تواجدهم بالمنطقة الصناعية عُقب فرارهم من المناطق سالفة الذكر .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة الصابري تعليماته بضبط الأشخاص سالفي الذكر وتم خروج أعضاء التحريات بالمركز بمُتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات النقيب عزالدين إسويري إلى المنطقة الصناعية بودزيرة وتم الدخول إلى المنزل وتم ضبط الاشخاص الثلاثة متلبسين بتعاطي مخدر الحشيش وضبط بحوزته عدد 4 قطع من مادة الحشيش المخدرة ومبلغ مالي وقدره 2800 دينار و155 جنيه مصري .

وتم الإنتقال بهم إلى المركز وبالإستدلال معهم إعترفوا بما نُسب إليهم وتم إحالتهم إلى النيابة العامة .