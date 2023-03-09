أمريكا وكندا للسايح: جاهزون للانتخابات القادمة

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، اليوم الخميس 09مارس2023م، سفيرة دولة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافرد والوفد المرافق لها، بحضور عضو مجلس المفوضية رباب حلب، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

بحث اللقاء الذي يأتي في اطار دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في ليبيا، أخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، ومستوى جاهزية المفوضية للإيفاء بمسؤولياتها لإنجاز الاستحقاقات القادمة.

ومن جهتها أشادت سافرد بالجهود التي قامت بها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، مؤكدةً على تجديد دعم حكومة بلادها لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

هذا وقد التقى السايح، اليوم الخميس، المبعوث الخاص للإدارة الأمريكية ريتشارد نورلاند والوفد المرافق له.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “حضر اللقاء الذي يأتي في إطار دعم الولايات المتحدة للعملية الانتخابية في ليبيا، عضويّ مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، ورباب حلب، وذلك بديوان مجلس المفوضية”.

وأضاف البيان: “بحث اللقاء أخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، كما استعرض سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية التي تنشد السلام والاستقرار والرامية لتحقيق توافق الأطراف السياسية وصولاً لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة”.

وتابع: “أكد نورلاند أن دعم بلاده لجهود المفوضية مستمر لإنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي، مثمناً في ذات الوقت الجهود التي اضطلعت بها المفوضية في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة”.