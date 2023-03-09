الطرابلسي يكشف حقيقة حيازة مبالغ كبيرة خلال دخوله فرنسا

نفى وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ما تردد من أنباء بشأن دخوله إلى مطار في فرنسا وبحوزته مبالغ مالية كبيرة.

وبين الطرابلسي خلال الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء للعام 2023 أن المبالغ التي دخل بها لا تتجاوز 20 ألف يورو وفق إقرار جمركي.

وأضاف الطرابلسي أن دخوله وخروجه من الأراضي الفرنسية كان في زيارة سريعة وفقا للإجراءات القانونية المخولة لذلك.

وأردف الطرابلسي أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يقودها بعض المدونين تشتغل لمصالحها الشخصية لشن حملات إعلامية زائفة.