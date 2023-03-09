مديرية أمن طرابلس تطلق حملة لضبط ظاهرة التسول داخل العاصمة

اطلقت مديرية امن طرابلس و بتوجيهات من السيد مدير امن طرابلس اللواء خليل وهيبة حملة امنية لمكافحة التسول ترمي من خلالها تحقيق رؤيتها في توجيه وعي المواطنين ، بعدم التعاطف مع المتسولين والتوجه نحو العمل الخيري المؤسسي، الذي يضمن وصول الصدقات والتبرعات والزكاة إلى مستحقيها الحقيقيين.

وشكلت لجنة لضبط ظاهرة التسول بالشارع العام ومكافحتها داخل نطاق العاصمة ، بموجب القرار رقم 120 لسنة 2023 ، موكل اليها متابعة من يتم ضبطهم من المتسولين ، واحالتهم لمكتب البحث الجنائي للتحقيق معهم و تحريز ما يتم ضبطه بحوزتهم و احالتهم للنيابة العامة و ذلك بالتنسيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية و إدارة مباحث الجوازات بشان المتسولين الأجانب.

وجاءت اللجنة برئاسة العميد محمد طنيش ، و عضوية مجموعة من ضباط المديرية وهم العميد محمد بركة و العقيد سهيلة الفرجاني و العقيد رانيا الصيد ومقدم احمد صويد والمقدم سمية بن جبريل و المقدم ليلى التومي، و الأجهزة الأمنية المختلفة من مباحث الجوازات العميد محمد الزروق و جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العقيد هيثم عمار و اللجنة العليا للطفولة العقيد حسام بحيري ، و وزارة الشؤون الاجتماعية الأستاذ خالد أبو الاجراس .

ينبغي الإشارة ان مدير امن طرابلس و قبيل اطلاق الحملة عقد اجتماع مع اللجنة المشكلة و ذلك لرسم الخطوط العريضة لخطة عمل الحملة و التي بإنطلاقها سوف تستمر حتى القضاء على الظاهرة بشكل تام .

و قد اعطى توجيهاته بالتشديد على طريقة التعامل مع المضبوطين و تحريز المبالغ المضبوطة و إيلاء تفاصيل عمل اللجنة الأهمية القصوى .

و قد صرح مدير الامن للصفحة المديرية : ” لان العمل الأمني لا يخالف الحقوق ولان وظيفتنا منع الجريمة قبل وقوعها يهمني ان يخلو الشارع من المتسولين و نتمنى من جميع المواطنين مشاركة رجال الامن في هذه الحملة من خلال التواصل معنا على الرقم المجاني 193 للتبليغ على أماكن التي يتواجد فيها المتسولين .