من متعاطي المخدرات ومروجيها..شرطة الصابري تضبط ثلاثة مصريين فارين من الوحيشي وبوهديمة

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كشفت مديرية امن بنغازي أن مركز شرطة الصابري تمكن من ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية المصرية فارين من منطقة الوحيشي ومطلوبين على ذمة قضايا الاتجار وتعاطي المخدرات.

وأكدت المديرية أن معلومات وردت للمركز عن ثلاثة أشخاص من الجنسية المصرية من متعاطي المخدرات ومروجيها بمنطقة الوحيشي وبوهديمة وحسب المعلومات الواردة تواجدهم بالمنطقة الصناعية عقب فرارهم.

وذكرت أن رئيس مركز شرطة الصابري أصدر تعليماته بضبط الأشخاص سالفي الذكر وتم خروج أعضاء التحريات بالمركز بمُتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات النقيب عز الدين إسويري إلى المنطقة الصناعية بودزيرة.

وأفادت مديرية الأمن أنه تم الدخول إلى المنزل وتم ضبط الأشخاص الثلاثة متلبسين بتعاطي مخدر الحشيش وضبط بحوزتهم عدد 4 قطع من مادة الحشيش المخدرة ومبلغ مالي وقدره 2800 دينار و155 جنيه مصري.

وأشارت المديرية إلى أنه تم الانتقال بهم إلى المركز وبالاستدلال معهم اعترفوا بما نُسب إليهم وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.