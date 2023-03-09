السائح لـ”سفيرة كندا”: جاهزون للانتخابات القادمة 

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د.عماد السائح، اليوم الخميس 09مارس2023م، سفيرة دولة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافرد والوفد المرافق لها، بحضور عضو مجلس المفوضية رباب حلب، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

بحث اللقاء الذي يأتي في اطار دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في ليبيا، أخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، ومستوى جاهزية المفوضية للإيفاء بمسؤولياتها لإنجاز الاستحقاقات القادمة.

ومن جهتها أشادت ” سافرد ” بالجهود التي قامت بها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم انجازها، مؤكدةً على تجديد دعم حكومة بلادها لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.