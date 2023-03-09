مجلس النواب يشارك في ندوة حول مفوضية مؤسسات المجتمع المدني

شارك مُمثلين عن ديوان مجلس النواب في ورشة عمل بتونس حول مفوضية مؤسسات المجتمع المدني، بحضور أعضاء مفوضية المجتمع المدني في بنغازي وطرابلس وممثلين عن المجلس الرئاسي.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن ورشة العمل التي نظمها مجلس التخطيط الوطني برعاية منظمة UNDP استمرت ليومين وجرى خلالها مناقشة توحيد مفوضية المجتمع المدني وتوحيد إجراءاتها واللوائح الخاصة بها، والإطار القانوني للمفوضية من خلال مناقشة مقترح تعديل القانون رقم 19 لسنة 2001.م بشأن المنظمات الأهلية.

وشارك في ورشة العمل عن ديوان مجلس النواب من الإدارة القانونية بالديوان فارس بوخبيزة، وائل بلعيد.