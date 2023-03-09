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تفاصيل القبض على متهمين بـ16 عملية سرقة داخل تاجوراء

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت مديرية أمن تاجوراء، اليوم الخميس عن تمكن اعضاء مكتب البحث الجنائي من ضبط شخصين من الجنسية الأفريقية من دولة النيجر اعترفو بارتكابهم (16) واقعة سرقة.

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية الامن، تمكن اعضاء مكتب البحث الجنائي تاجوراء من ضبط شخصين من الجنسية الأفريقية من دولة النيجر واعترفو بارتكابهم عدد(16) واقعة سرقه من دائرة مركز شرطة وادي الربيع حيث يقومون بسرقة الأسلاك الكهربائية من داخل المنازل والاستراحات قيد الإنشاء .

وتم ضبطهم وسماع أقوالهم داخل مكتب البحث الجنائي تاجوراء واعترفو مما نسب لهم وتم إحالتهم إلى النيابة مختصة.

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