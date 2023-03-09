ناقلة مليونية ثانية خلال شهر مارس من الحريقة إلى الصين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق، اليوم الخميس، رسو ناقلة نفطية على رصيف الميناء.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة النفطية ( زيوس ) رست على رصيف ميناء الحريقة النفطي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الناقلة سوف تشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأوضح أن الناقلة ( زيوس) هي الناقلة المليونية الثانية خلال شهر مارس الجاري وتحمل علم جزر الباهاماز وقادمة من اليونان.

وأفاد المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 215 مليون برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.